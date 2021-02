Un Clean Up ad Agropoli per la pulizia delle spiagge Sabato 20 febbraio appuntamento ad Agropoli

AGROPOLI. Proseguono le attività dei giovani aderenti a Clean Up Cilento. Il gruppo, nato per salvaguardare il territorio, sta promuovendo una serie di iniziative. Queste sono finalizzate in particolare a rimuovere i rifiuti dalle spiagge per bonificare l’ecosistema e fare mondo che il mare non trascini nuovamente in acqua plastica, polistirolo, vetro ed altri oggetti.

Clean Up Cilento: in campo per la tutela del territorio

Una iniziativa lodevole, quella dei ragazzi di Clean Up Cilento, che si è già concretizzata a Casal Velino. Qui sono state promosse due giornate decidiate alla pulizia del litorale alla foce dell’Alento durante le quali sono stati recuperati numerosissimi rifiuti.

Nonostante l’emergenza covid che ha inevitabilmente frenato le attività, domani gli aderenti a Clean Up Cilento torneranno nuovamente ad indossare i guanti.

Nuovo appuntamento ad Agropoli

Sabato 20 febbraio, infatti, i volontari saranno ad Agropoli per la pulizia della foce del Solofrone.

Qui i residenti hanno segnalato rifiuti d’ogni genere. In parte è stato lo stesso fiume che divide Agropoli da Capaccio Paestum a trasportarli. Altri sono stati trascinati dal mare, altri ancora abbandonati da incivili.

I volontari saranno ad Agropoli dalle 15 alle 18. “Per la partecipazione – fanno sapere – è opportuno premunirsi di guanti da lavoro e mascherina. Si può accedere al Clean Up in qualsiasi momento della fascia oraria”.