Cilento Clean Up: è da Casal Velino che riprendono le attività

CASAL VELINO. Cilento clean up è un gruppo di giovani che ha come scopo principale la pulizia, la protezione e la sensibilizzazione della salvaguardia del territorio cilentano.

L’idea è partita da quattro ragazzi accomunati dalla stessa passione e dal medesimo impegno nel voler preservare la loro terra natia dall’inquinamento, problema cui non sfugge neppure un territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. A causa della crisi sanitaria, Cilento clean up non ha potuto mettere in campo le iniziative che avrebbe voluto, ma dopo attente riflessioni è adesso pronta a ricominciare, incoraggiata anche dalla ripresa delle attività di tante altre associazioni ambientaliste, e lo fa partendo da Casal Velino Marina.

Oggi, sabato 30 gennaio, infatti, i ragazzi di Cilento clean up si riuniranno alla foce del fiume Alento alle ore 15:00 con l’intento di ripulire il luogo. L’invito è rivolto a tutti i giovani interessati a contribuire allo scopo, col solo obbligo di indossare la mascherina e dei guanti da lavoro, sempre nel rispetto delle nome anti-COVID.

Per maggiori informazioni, gli interessati sono invitati a contattare la pagina ufficiale di Cilento clean up, su Facebook o su Instagram, o sui relativi gruppi Whatsapp e Telegram.