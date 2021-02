Strade di Agropoli in pessimo stato: cittadini chiedono interventi Il Comune ha già programmato interventi per 500mila euro

AGROPOLI. Nei giorni scorsi l’Associazione Familiari Vittime della Strada aveva lanciato l’allarme per le condizioni delle strade di Agropoli. Profonde voragini, infatti, sono state segnalate in località Malagenia. Ma ci sono anche altre località dove si registrano problemi. A Fuonti alto alcuni cittadini sono stati costretti a segnalare con delle cassette di plastica la presenza di profonde buche sulla carreggiata.

Le strade di Agropoli in pessimo stato, l’appello

Il problema è evidente: troppe strade di Agropoli sono in condizioni critiche e il maltempo ha peggiorato la situazione.

«Purtroppo abbiamo una rete viaria in pessimo stato. Dal centro alle periferie. In alcuni casi sul fondo stradale si aprono vere e proprie voragini, pericolose e che rischiano di danneggiare le vetture oltre a mettere a repentaglio la vita di quanti vi transitano».

Il progetto del Comune

Il Comune di Agropoli nei mesi scorsi ha previsto interventi su alcune arterie cittadine, contraendo un mutuo per la loro sistemazione. La spesa è di circa 500 mila euro. Tuttavia non è possibile avviare gli interventi in questo periodo dell’anno, con le condizioni meteo tutt’altro che favorevoli.

Al vi i lavori sulla Sp278

Intanto ieri sono iniziati i lavori da parte della Provincia per la messa in sicurezza della Sp 278. Una guard rail delimiterà l’area crollata nei mesi scorsi. Una soluzione tampone nella speranza di interventi puntuali di sistemazione del tratto viario.

“In sinergia con il Comune di Agropoli stiamo pianificando una soluzione duratura alla problematica. Purtroppo spesso maltempo e friabili condizioni del nostro territorio rendono spesso vani gli interventi già esigui a disposizione dell’ente provinciale”, spiega il consigliere della Provincia Luca Cerretani.