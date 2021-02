Polisportiva Santa Maria-Cittanovese: i giallorossi cercano il rilancio al “Carrano”

Ritorno in campo in vista per la Polisportiva Santa Maria che domenica, dopo la sconfitta con l’Acireale, sarà impegnata, alle ore 14.30, in casa contro la Cittanovese.. Nel pomeriggio di domenica, in terra cilentana, si gioca infatti la gara valevole per il diciassettesimo turno di campionato, l’ultimo del girone di andata.

Polisportiva Santa Maria-Cittanovese: gara delicata per le due squadre

I giallorossi cilentani sono reduci da un periodo con più bassi che alti. Solo un successo negli ultimi sette turni, con tre sconfitte ed altrettante divisioni della posta in palio. La Polisportiva S. Maria cerca cosi il riscatto nello stadio amico del “Carrano”. La sfida del gruppo I di Serie D metterà opposte due squadre in un momento delicato della stagione, visto che anche i calabresi negli ultimi cinque turni hanno ottenuto una vittoria e quattro passi falsi. Gli ospiti della Cittanovese sono a ridosso della zona play-out con 16 punti raccolti nelle 18 gare giocate con 19 reti siglate ed altrettante subite. I padroni di casa della Polisportiva Santa Maria, invece, sono sesti con 21 lunghezze racimolate nei 15 match disputati a fronte di 22 marcature messe a segno ed 13 incassate.

Cilentani imbattuti tra le mura amiche

La Polisportiva Santa Maria in casa è imbattuta. Dopo sette partite interne i cilentani hanno messo in cascina altrettanti risultati utili consecutivi. Quattro volte è stato ottenuto il bottino pieno dai ragazzi di Gianluca Esposito con tre divisioni della posta in palio. Quindici le reti siglate e quattro quelle incassate dal team giallorosso. La Cittanovese, dal canto suo, in trasferta è reduce un successo giunto dopo tre sconfitte consecutive. Tre le vittorie ottenute a fronte altrettanti scivoloni esterni. Undici le reti messe a segno e otto quelle subite per la squadra con il quarto rendimento in trasferta del girone I di Serie D.

Il prossimo turno del girone I di Serie D

ACR Messina- S. Agata

Dattilo- Rotonda

Licata-Castrovillari

Paternò-Gelbison

Rende-Marina di Ragusa

Roccella- FC Messina

San Luca-AS Acireale

Polisportiva Santa Maria- Cittanovese

Troina-Biancavilla

La classifica

Acr Messina 30; Fc Messina 28, Acireale 26, Gelbison 24, Licata 22, Polisportiva Santa Maria 21, San Luca 21; Dattilo Noir 19, Paternò18; Rotonda 18, Cittanovese16; Castrovillari, Troina 16 Biancavilla, Rotonda15; Sant’Agata 14; Rende 12; Marina di Ragusa 11 , Roccella 10.