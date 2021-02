Paternò-Gelbison: vallesi impegnati al “Falcone-Borsellino”

Ritorna in campo per la Gelbison che domenica, dopo il passo falso con il Rotonda, sarà impegnata, alle ore 14.30, in trasferta contro il Paternò. Nel pomeriggio di domenica, in terra siciliana, si gioca infatti il match valevole per il diciassettesimo turno di campionato, l’ultimo del girone d’andata.

Paternò-Gelbison: scontro da due squadre reduci da passi falsi

I rossoblù prima della sconfitta di mercoledi erano in serie positiva da 10 turni. I vallesi cercano ora i tre punti allo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò. La sfida di domenica due squadre reduci da passi falsi, visto che i catanesi nelle ultime due uscite non hanno mosso la classifica. Gli ospiti della Gelbison sono quarti a quota 24 punti, raccolti nelle 15 gare giocate, mentre il Paternò, a metà graduatoria, ha racimolato 18 punti nelle 14 sfide disputate.

L’andamento delle due squadre

Il Paternò in casa dopo sette partite ha messo in cascina cinque risultati utili. Quattro le vittore con una divisione della posta in palio e due passi falsi. Dieci le reti siglate e sei quelle incassate dal team catanese. La Gelbison, dal canto suo, in trasferta ha ottenuto risultati alterni. Due i successi e altrettanti i pareggi, mentre sono tre le sconfitte per il club guidato da Giuseppe Ferazzoli. Dodici le reti messe a segno e dieci quelle subite per la squadra capitanata da Francesco Uliano.

Il prossimo turno del girone I di Serie D

ACR Messina- S. Agata

Dattilo- Rotonda

Licata-Castrovillari

Paternò-Gelbison

Rende-Marina di Ragusa

Roccella- FC Messina

San Luca-AS Acireale

Polisportiva Santa Maria- Cittanovese

Troina-Biancavilla

La classifica del raggruppamento

Acr Messina 30; Fc Messina 28, Acireale 26, Gelbison 24, Licata 22, Polisportiva Santa Maria 21, San Luca 21; Dattilo Noir 19, Paternò18; Rotonda 18, Cittanovese16; Castrovillari, Troina 16 Biancavilla, Rotonda15; Sant’Agata 14; Rende 12; Marina di Ragusa 11 , Roccella 10.