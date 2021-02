Vallo della Lucania, fondi del Governo: fissate le priorità

VALLO DELLA LUCANIA. Fondi del Governo per aree verdi, scuole, viabilità e cimitero. Il Comune fissa le priorità per l’utilizzo delle risorse assegnate ai comuni del sud Italia a valore sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Nello specifico il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud aveva assegnato finanziamenti per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Fondi del Governo assegnati anche a Vallo della Lucania

Per ciascuno degli anni tra il 2020 e il 2023 Vallo della Lucania si vedrà assegnate risorse per quasi 44mila euro. Ecco perché l’amministrazione comunale ha deciso di fissare le aree prioritarie di intervento, scegliendo opere che non sono coperte da altre possibili fonti di finanziamento.

Le opere programmate

Di qui la scelta di investire su quattro settori, uno per ogni anno: le risorse assegnate nel 2020 andranno per il Parco “Stella del Mattino” e il parcheggio coperto; per il 2021 verranno utilizzati i fondi per la manutenzione degli edifici scolastici.

E ancora per il 2022 i 48mila euro serviranno per la viabilità pedonale in via Badolato. L’ultima tranche dei fondi del Governo (2023) verrà investita per la manutenzione straordinaria del cimitero.