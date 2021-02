Gelbison Femminile: ancora un nuovo innesto in casa rossoblù La Gelbison femminile guidata dal tecnico Orrico, iscritta nella Serie C di calcio a 5, ha aggiunto una calcettista alla sua rosa

Ancora un nuovo tassello per in casa Gelbison femminile. La squadra rossoblù, alla sua prima stagione di vita, dopo gli innesti dei giorni scorsi ha inserito una calcettista nota sul territorio cilentana. Si tratta di Valeria Clematilde, che nelle passate stagioni ha vestito, tra le altre, la maglia della Fenix Santa Maria. Questo il comunicato con il quale la società vallese ha annunciato l’approdo in rossoblù della giocatrice.

Gelbison Femminile: tesserata Valeria Clematilde

Nuova tesserata nella Gelbison Femminile di Calcio a Cinque. Entra in squadra Valeria Clematide. L’atleta si sta allenando in maniera individuale, come le altre ragazze. Gli allenamenti sono ripresi infatti in forma individuale in attesa di poter tornare a giocare.

L’entusiasmo della nuova calcettista rossoblù

“Sinceramente non avrei mai pensato, a distanza di due anni, di ritornare su un campo anche perché per svariati motivi ci avevo messo una pietra sopra. Ma come si dice nella vita, mai dire mai. È bastata una telefonata e tutto è cambiato. Di questo ringrazio mister Vincenzo Orrico. Spero di dare il supporto necessario per fare grandi cose e per rappresentare il Cilento. Ringrazio tutta la società, il Presidente Puglisi e le ragazze per l’accoglienza che mi hanno riservato. Ringrazio anche la mia vecchia società Fenix con il presidente Antonio Spinelli per le emozioni e le soddisfazioni che mi ha regalato negli anni passati. Speriamo quanto prima di ritornare al calcio giocato”.

Queste le parole di Mister Vincenzo Orrico

“Valeria Clematilde è un profilo che cercavamo e seguivamo da tempo. Siamo felici di poter annunciare il suo tesseramento. Porta tanta esperienza in squadra oltre alle ottime doti calcistiche“.