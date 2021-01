Gelbison Femminile: doppio innesto per la squadra del tecnico Orrico

La Gelbison femminile è stata una delle novità assolute nel panorama dello sport cilentano. La società rossoblù, infatti, si è sdoppiata aggiungendo, in estate, alla formazione che milita da dieci anni in Serie D un quintetto tutto rosa. La squadra femminile dei vallesi si è affacciata, ufficialmente, per la prima volta nel panorama del calcio a 5 vedendo però congelata presto la sua stagione. La Serie C del futsal, categoria a carattere regionale dove è inserito il team cilentano, non è in pratica mai partita causa pandemia. Due, però, i nuovi innesti del team di Vallo della Lucania ufficializzati nei giorni scorsi.

Gelbison femminile: ecco Katia Bakinovskaya

Nuova tesserata nella Gelbison Femminile di Calcio a Cinque. Entra in squadra Katia Bakinovskaya, atleta si sta allenando in maniera individuale come le altre ragazze. Gli allenamenti sono ripresi in attesa di poter tornare a giocare. Queste le parole di Mister Vincenzo Orrico: “Siamo felici di questo innesto al nostro già valido rooster. Stiamo cercando di creare il giusto mix tra ragazze giovani, che portano entusiasmo, e ragazze esperte. Siamo in trattativa con altre calcettiste e nei prossimi giorni contiamo di chiudere i loro tesseramenti, così che possano aggregarsi al gruppo che si sta allenando sempre in sicurezza e rispettando il protocollo, per essere pronti alla ripartenza del calcio dilettantistico e giovanile, che sono il cuore pulsante del calcio”.

Tesserata nei giorni scorsi anche Carmen Merola

Nuova tesserata nella Gelbison Femminile di Calcio a Cinque. È pronta ad indossare la maglia rossoblù Carmen Merola di Moio della Civitella. L’atleta si sta allenando in maniera individuale, come le altre ragazze. Gli allenamenti sono ripresi in attesa di poter tornare a giocare. Di fatti il campionato non è mai iniziato a causa dell’emergenza coronavirus. La Gelbison femminile dopo lo stop si prepara a ripartire sotto la guida di Mister Vincenzo Orrico: “Dopo mesi di stop forzato e in attesa dell’avvio del campionato – dice il mister – abbiamo ripreso ad allenarci anche con l’ingresso di nuove atlete. Il progetto Gelbison di Calcio a cinque femminile, va avanti. Puntiamo a migliorarci giorno per giorno, attraverso dedizione, voglia di fare e professionalità”.