Calcio a 5 femminile- Gelbison, Orrico: “Desideriamo avvicinare ragazze a questo sport”

La Gelbison femminile è stata una delle novità assolute nel panorama dello sport cilentano. La società rossoblù, infatti, si è sdoppiata aggiungendo, in estate, alla formazione che milita da dieci anni in Serie D un quintetto tutto rosa. La squadra femminile dei vallesi si è affacciata, ufficialmente, per la prima volta nel panorama del calcio a 5 vedendo però congelata presto la sua stagione. La Serie C del futsal, categoria a carattere regionale dove è inserito il team cilentano, non è in pratica mai partita causa pandemia. Con l’avvicinarsi del nuovo anno torna, però, la voglia e la speranza di tornare in campo.

Gelbison femminile: le parole del tecnico Vincenzo Orrico

A rompere il silenzio, dopo mesi difficili privi di gare, è stato il tecnico delle cilentane Vincenzo Orrico. Queste le parole rilasciate all’ufficio stampa dei vallesi, presieduti da Maurizio Puglisi, dallo stesso allenatore originario di Agropoli:

“Dopo mesi di stop forzato e in attesa della riapertura degli allenamenti e del campionato, il progetto Gelbison che vede in campo le ragazze della squadra di calcio a cinque, va avanti puntando a migliorarsi giorno per giorno, attraverso dedizione, voglia di fare e professionalità. Pertanto in vista della riapertura, cerchiamo ragazze, con età minima di 14 anni anni, che amano giocare a calcio e che vogliono mettersi in gioco sposando il nostro progetto. Nel caso qualcuna fosse interessata, non esiti a contattarci. Colgo l’occasione per augurare a tutti un felice anno nuovo”.