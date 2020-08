Gelbison femminile: presentata la novità in casa cilentana

Nella stagione alle porte a Vallo della Lucania non scenderà in campo solo la squadra guidata dal tecnico Ferazzoli, ai nastri di partenza del decimo campionato consecutivo in Serie D. Come reso noto, infatti nelle settimane scorse, la Gelbison ha allargato i propri orizzonti aprendo anche al calcio femminile. Il sodalizio, capeggiato da Maurizio Puglisi, mira senza mezzi termini a mettere in piedi un movimento tutto a tinte rosa. L’obiettivo sarà quello di costruire, in breve tempo, un organico pronto a prendere parte ad un campionato di calcio ad 11. Il tutto sarà possibile tramite la nascita di scuole calcio dedicate alle più giovani, che potranno avvicinarsi un giorno alla prima squadra. La formazione rossoblù , invece, prenderà parte, nella prossima stagione, al campionato regionale di Serie C di calcio a 5. A parlare, nelle scorse ore, tramite i canali ufficiali dei cilentani è stato Vincenzo Orrico, tecnico del quintetto rossoblù.

Le parole del giovane tecnico agropolese tecnico Vincenzo Orrico

“Sono molto entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso sportivo, sono certo che sarà pieno di soddisfazioni. In primis vorrei ringraziare chi ha creduto in me, il nostro presidente Maurizio Puglisi, che ci trasmette tanto entusiasmo e professionalità, senza dimenticare Matteo Canale che ci guida in tutte le nostre situazioni burocratiche. Insieme al mio staff, Romina Milo, Manuela Cammarota, Daniele Di Santi e con lo splendido gruppo di ragazze che si è creato, ci metteremo tanto entusiasmo e lavoro per raggiungere ottimi risultati, portando sempre in alto il glorioso nome della Gelbison“.

Gelbison femminile: si avvicina lo start della nuova stagione

Queste le calciatrici inserite, al momento, nella squadra vallese, diverse di loro vantano già esperienze nel calcio a 5 femminile. Annamaria Troccoli, Maria Di Santi, Ilaria Bertolini, Cristina Borrelli, Emilia Esposito, Gaia Laura, Mariagrazia Scola, Elisabetta D’Isabella, Martina Di Mauro, Sofia Vitolo Federica Di Pasquale Landi.