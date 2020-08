Gelbison: nasce il team femminile dei cilentani

Importante novita in casa Gelbison, ma la news non riguarda l’undici guidato da Giuseppe Ferazzoli. Non si tratta, infatti, di un ultimisssima di mercato o di un cambio alla guida tecnica dei rossoblù. La squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D si sdoppia. Il team di Vallo della Lucania ha da oggi la sua squadra femminile. Ad annunciarlo è stata, in serata, la stessa società cilentana tramite una nota ufficiale.

Gelbison ecco il team femminile

Gelbison al femminile! La Società del presidente Maurizio Puglisi mette a segno un altro traguardo storico. È l’unica società campana militante in Serie D a mettere in campo una Squadra Femminile. Oltre alla prima Squadra e al Settore Giovanile, nella prossima stagione calcistica, ad indossare la gloriosa maglia rossoblù ci saranno anche le atlete della Squadra Femminile di Calcio a Cinque. Una lodevole iniziativa della società che quest’anno sarà impegnata nel decimo anno consecutivo in Serie D. In tutta la regione Campania non c’è nessuna società in Serie D, ad avere una squadra femminile.

Le parole del presidentie Maurizio Puglisi

“Ci prepariamo a perseguire un altro prestigioso obiettivo, quello di far crescere il calcio femminile nel comprensorio cilentano. La finalità è quella di poter costruire in breve tempo la Gelbison Femminile di calcio a 11 per raggiungere prestigiosi traguardi anche al femminile. Tutte le ragazze che si iscriveranno alla scuola calcio Gelbison e a quelle affiliate avranno la possibilità di crescere calcisticamente avendo come obiettivo la prima squadra femminile”.

La rosa attuale

Queste le calcettiste che attualmente compongono la rosa.

Annamaria Troccoli, Maria Di Santi, Ilaria Bertiloni, Cristina Borrelli, Emilia Esposito, Gaia Cioffi, Mariagrazia Scola, Elisabetta D’Isabella, Martina Di Mauro, Sofia Vitolo, Federica Di Pasquale Landi, Petronilla Di Luccia. Il tecnico sarà Vincenzo Orrico mentre i dirigenti accompagnatori Romina Milo e Manuela Cammarota.