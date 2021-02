San Mauro Cilento, dietrofront del consigliere Giuseppe Marrocco sulle dimissioni

SAN MAURO CILENTO. Con una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Cilento, il consigliere comunale Giuseppe Marrocco, aveva rassegnato le sue dimissioni dalla carica. La decisione era arrivata a margine della notizia dell‘indagine che ha interessato il centro cilentano per presunte irregolarità nell’affidamento degli appalti. Ora, però, lo stesso Marrocco ci tiene a chiarire la sua posizione.

L’esponente di maggioranza evidenzia come la scelta di dimettersi non era dovuta all’indagine giudiziaria.

“Il mio non è un gettare la spugna – spiega il consigliere comunale – oltre a provare profondo dispiacere verso tutta la Giunta, Segretario, Impiegati, c’è una percezione che è difficile amministrare tranquillamente poiché, oltre a risanare un bilancio di un Comune vicino al dissesto a causa della procedente amministrazione, si doveva lottare con tanti furbi imprenditori e qualche cittadino che non paga le tasse all’Ente, con ditte aggiudicatrici di appalti che hanno creato disservizi poiché avanzavano crediti, con scrivanie piene di atti ingiuntivi, lettere di Avvocati e ditte che avanzavano credito senza delibere e determine, insomma una certa stanchezza ma soprattutto il pensiero di affrontare spiacevoli situazioni”.

“Al momento della mia candidatura insieme agli altri componenti della giunta e consiglieri sapevamo che vi fossero dei problemi e situazioni difficili ereditate tra l’altro da un commissario che ha pensato di alzare le tasse per riparare al danno”, prosegue il consigliere. Di qui l’annuncio di un ripensamento sulle dimissioni poiché, spiega Marrocco: “voglio apportare conoscenze ed esperienze al beneficio del territorio dell’ambiente nel turismo, continueranno a lavorare per il progresso del paese per il bene di San Mauro Cilento che merita tranquillità e credibilità”.