San Mauro Cilento: inchiesta su appalti e servizi, otto indagati

Sono stati notificati nei giorni scorsi otto avvisi di garanzia, emessi dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, nell’ambito di una indagine avviata nei mesi scorsi per delle procedure di affidamento del servizio mensa, la proroga del contratto per il responsabile del servizio di Ragioneria e alcune agevolazioni fiscali riconosciute ad una cooperativa vicina al sindaco di San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento.

Oltra al primo cittadino rischiano il processo un assessore, un ex assessore, quattro funzionari ed un’imprenditrice. Sono accusati, a vario titolo, per abuso d’ufficio e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in merito all’affidamento della gara per la refezione scolastica.

L’inchiesta era stata avviata nel 2019, portata avanti dai carabinieri della stazione di Pollica.