Inchiesta a San Mauro Cilento, consigliere Marocco rassegna le dimissioni

Arrivano i primi effetti dell’indagine giudiziaria aperta dalla Procura di Vallo sull’amministrazione comunale di San Mauro Cilento. Il consigliere comunale Giuseppe Marrocco ha presentato le sue di missioni dall’incarico. È stato lo stesso consigliere in un post prima pubblicato su Facebook, poi rimosso ad annunciare la sua decisione. Ecco il testo integrale delle dimissioni:



Egregio Signor Sindaco Professore Cilento Giuseppe

Oggetto: Dimissioni Carica Consigliere Comunale

Con la presente sono a rassegnarle formalmente le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale con profondo dispiacere. L’entusiasmo che mi ha portato ad accettare il delicato compito conferitomi, non voglio si perda nell’insoddisfazione, nell’impossibilità di fare e di agire davvero per il bene della comunità di San Mauro Cilento come avete fatto. Ho sempre lavorato per sostenere al massimo l’attuale compagine amministrativa; ho messo a disposizione la mia caparbietà, la mia ostinazione nel raggiungere gli obiettivi condivisi, il mio tempo e la voglia di fare squadra Con umiltà e correttezza ho svolto i miei incarichi con i colleghi Assessori,

per rendere maggiormente visibile l’impegno di tutti a migliorare questa Secondo coscienza, compio questa scelta di interrompere questa mia Comunità

esperienza amministrativa al vostro fianco, e mettermi da parte per una serie di motivi che hanno travolto l’immagine e la storia di questo paese Ciò che ho fatto e ciò che ancora avrei potuto realizzare, di più e meglio, lo

rimetto al giudizio altrui. Approfitto di questo momento per ringraziare i colleghi Assessori che ho sempre manifestato stima e rispetto.

Ringrazio I Dipendenti Comunali che mi hanno accolto, e sostenuto; che hanno interagito con me per il bene di tutti e che hanno fatto dell’umiltà e dello spirito collaborativo un’arma vincente che metterà apposto la situazione debitoria dell’ente.

Infine, mi sento in dovere di Scusarmi con tutti i Cittadini, e tutti coloro che hanno creduto nelle mie potenzialità e verso i quali resterò sempre in debito.

Cordiali Saluti.

San Mauro Cilento, li 28/01/2021