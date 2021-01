Spiaggia della Ficocella a Palinuro chiusa, Stanziola: va rimessa in sicurezza

CENTOLA. E’ di ieri mattina la notizia di un crollo sulla spiaggia della Ficocella, nel centro di Palinuro. Massi e terreno sono caduti sulla spiaggia dal costone roccioso adiacente. Dopo il sopralluogo di autorità comunali e uomini della capitaneria di porto di Palinuro è stata disposta l’interdizione di questo tratto di costa.

Una notizia che non è passata inosservata poiché, come spiega lo stesso sindaco di Centola Carmelo Stanziola, ad essere chiuso “è un vero angolo di paradiso” e per questo “va rimesso in sicurezza e riaperto nel più breve tempo possibile”.

“In questi mesi abbiamo sollecitato più volte la Regione per l’erogazione di un finanziamento di 500 mila euro, già deliberato per il nostro Comune lo scorso mese di luglio – spiega Stanziola – Speriamo di poter presto sbloccare questa situazione ed iniziare i lavori. Intanto, però, abbiamo ottenuto un finanziamento di 39mila euro dal ministero dell’Interno per la progettazione e ne abbiamo richiesto un altro di 143mila euro per la seconda parte dei lavori”.

La Ficocella è soltanto l’ultimo tratto della costa palinurese a far riscontrare delle criticità. Problemi si segnalano anche presso la Baia del Buondormire e all’Arco Naturale, monumento naturale e simbolo di questo lembo di Cilento, da tempo chiuso per il rischio crolli e in attesa dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza.