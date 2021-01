Gelbison: nuovo innesto per i vallesi di Ferazzoli

Nuovo innesto di mercato per la Gelbison. La società del presidente Puglisi annuncia l’ingresso nella rosa di Arturo Onda. Il calciatore arriva in prestito dal Benevento, dopo aver iniziato la stagione calcistica con il Casarano. Per Onda si tratta di un ritorno alla Gelbison, avendo indossato la maglia rossoblú nella passata stagione calcistica. Questa mattina la definizione dell’accordo e la stretta di mano con il direttore sportivo Nicoló Pascuccio e il team manager Gianluca Oricchio .

Arturo Onda: ecco l’under classe 2001



Arturo Onda, difensore classe 2001, nativo di Torre Annunziata, proviene dal settore giovanile del Benevento. Con i Sanniti ha disputato il campionato Under 16 , U17 e l’ U19. È passato al Benevento dopo aver trascorso le giovanili con la Casertana. Più che difensore Arturo Onda è un esterno con spiccate doti offensive, versatile nel suo ruolo. Nella sua ultima stagione è stato impiegato esclusivamente nella posizione di terzino destro.

Gelbison – FC Messina: diretta Facebook gratuita

L’omaggio del Presidente Puglisi alla Città di origine dei suoi genitori: Sarà visibile gratuitamente sulla pagina Facebook della Società Rossoblù la partita Gelbison – FC Messina in programma per domenica 31 Gennaio allo Stadio Morra di Vallo della Lucania. La visione del match sarà libera e accessibile a tutti, senza alcun costo. Un omaggio che il Presidente della Gelbison, Maurizio Puglisi vuol fare ai tifosi delle due formazioni, con un pensiero particolare alla Città di Messina, terra di origine della sua famiglia.

Le parole del presidente Puglisi

“Quella di Domenica – dice – sarà per me una partita dalle grandi emozioni. Scenderanno in campo le formazioni che porto nel cuore, la mia Gelbison e il Messina, Città di origine dei miei genitori“. Per l’occasione il Presidente, d’intesa con tutti i dirigenti, ha deciso di proporre la partita in diretta Facebook e di renderla visibile gratuitamente. I tifosi cilentani e quelli siciliani non dovranno fare altro che sostenere le proprie formazioni! In occasione della partita di ritorno, allo Stadio Morra di Vallo, sarà riservata la medesima ospitalità anche per l’Acr Messina.