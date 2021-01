Serie D gir. I: Gelbison le parole degli ultimi acquisti, Polisportiva-Rende ecco la data del recupero

Domenica di sosta in Serie D dove nel girone I sono impegnate Gelbison e Polisportiva Santa Maria. Le due società cilentane, infatti, nonostante le gare previste con Rotonda e Rende non scenderanno in campo questo pomeriggio causa gare rinviate.

Serie D gir. I: oggi non scenderanno in campo Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Per la Gelbison il rinvio, della sfida in terra lucana, è dovuto alle positività che hanno colpito il gruppo squadra del Rotonda. Gli avversari dei cilentani, inseriti in Serie D nel gir. I, riscontravano più di cinque contagiati al loro interno. I rossoblù, nelle ore scorse, hanno presentato i tre nuovi acquisti Alessandro Rossi, Francesco Bruno e Ivan Ziroli. Queste le prime parole dei tre calciatori in forza da qualche giorno al tecnico Giuseppe Ferazzoli.

Gelbison: il video con le prime parole degli ultimi tre acquisti dei vallesi

Polisportiva Santa Maria: fissato per mercoledi 20 gennaio il recupero con il Rende

Nel primo pomeriggio di ieri è giunta l’ufficialità del rinvio della gara, del gruppo I di quarta serie, tra Rende e Polisportiva Santa Maria. Le avverse condizioni meteorologiche hanno portato a non far disputare la partita di campionato in programma domani. Nelle scorse ore, poi, la notizia del collocamento del match a mercoledi 20 gennaio, quando calabresi e cilentani si fronteggeranno. Questa la nota della società giallorossa cara al tecnico Gianluca Esposito.

Si comunica che la gara Rende – Polisportiva Santa Maria, originariamente prevista per domenica 17 gennaio e rinviata a causa di avverse condizioni meteorologiche, si giocherà mercoledì 20 gennaio allo stadio “Lorenzon” di Rende (CS) alle 14.30.