Rotonda-Gelbison: rinviata la gara di questa domenica

Periodo intenso per le squadre di quarta serie, impegnate tra campo e mercato. Dopo gli ultimi calciatori arrivati nel Cilento ancora una novità per la squadra di Vallo della Lucania. Non si giocherà questa domenica la gara in programma nel girone I di Serie D tra Gelbison e Rotonda. La sfida in terra lucana è stata rinviata a data da destinarsi per le positività riscontrate all’interno del gruppo della squadra del Rotonda, che avrebbe dovuto giocare in casa. Questo l’annuncio del sodalizio cilentano che nel pomeriggio ha comunicato lo slittamento del match in Basilicata. La truppa allenata dal tecnico Giuseppe Ferazzoli continuerà a lavorare, quindi, allo stadio “Morra” dove i rossoblú saranno di scena tra dieci giorni.

Rotonda – Gelbison: il comunicato dei vallesi

È stata rinviata a data da destinarsi la gara Rotonda – Gelbison in programma per domenica 17 gennaio. La partita è valida per la dodicesima giornata del Campionato di Serie D. Nella comunicazione ufficiale della Lega si precisa che:

“il rinvio è stato deciso a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Rotonda. Preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e considerando che il numero dei calciatori positivi accertati è superiore a 5. Per cui per cause di forza maggiore la gara è rinviata a data da destinarsi”.