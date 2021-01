Fondovalle Calore, Latempa chiede incontro della CM Calore Salernitano

SACCO. La Comunità Montana Alburni ha convocato per il primo febbraio la conferenza dei sindaci per discutere, tra l’altro, della Fondovalle Calore. Dal sindaco di Sacco, Franco Latempa, l’invito al Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano a fare altrettanto. Il primo cittadino sottolinea l’importanza di affrontare il tema visto che sul territorio “persistono gravi difficoltà di collegamento dovuti ad una viabilità precaria e insufficiente per mancanza spesso di manutenzione ordinaria e per ritardi nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza”.

Per Latempa in tale contesto è fondamentale discutere della situazione della Fondovalle Calore, “eterno miraggio del nostro territorio”.

Di qui la richiesta di convocare un incontro e di valutare la possibilità di confrontarsi anche con gli amministratori dei centri alburnini e con i rappresentanti della Provincia di Salerno, Ente competente per le opere relative alla Fondovalle.