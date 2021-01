Omignano: presto i lavori per il campetto del Capoluogo

OMIGNANO. Presto lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del campetto sportivo – ricreativo con annesso parco giochi di via Europa, ad Omignano Capoluogo. Avviato l’iter progettuale da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Mondelli. L’Ente era stato beneficiario di risorse da parte del Governo a valere sul Fondo Sviluppo e coesione che destinava risorsi ai comuni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Omignano è destinatario di 40mila euro. Ora si andrà avanti con progettuale per poter dare il via ai lavori.

L’impianto di Omignano da tempo necessita di interventi di sistemazione. Potrà così tornare ad essere un luogo adeguato e sicuro per i giovani del territorio.