Agropoli, Coppola su dimissioni di Maristella Buonora: “

AGROPOLI. A seguito delle dimissioni del consigliere di maggioranza Maristella Buonora, in alcuni ambienti politici agropolesi si è ipotizzata una possibile ed ennesima rottura in seno alla maggioranza. Del resto la scelta di Buonora di lasciare l’assise non rappresenta un caso isolato. In tre anni e mezzo hanno già rassegnato le dimissioni i consiglieri di maggioranza Monica Pizza ed Emidio Cianciola, oltre al rappresentate dell’opposizione Consolato Caccamo.

Di fatto, però, sono la diretta interessata e lo stesso sindaco Adamo Coppola a gettare acqua sul fuoco. Nessun addio polemico, Maristella Buonora, che presto diventerà mamma, ha lasciato unicamente per motivi personali.

“La ringrazio per la disponibilità che aveva dato – il commento di Coppola – Si era candidata facendo un bellissimo risultato. Ha dimostrato la sua grande determinazione in campagna elettorale”.

“Problemi di salute l’hanno spinta a dimettersi – aggiunge – Ha compreso che in questo momento non poteva dare il contributo che avrebbe voluto e così ha scelto di dare spazio a qualcun altro che ha più tempo”. “E’ un atteggiamento che le fa onore, non è facile trovare persone che lascino il loro incarico e diano spazio ad altro”, osserva il sindaco agropolese.

Coppola, poi, ricorda il ruolo avuto in questa consiliatura da Maristella Buonora. “Lei ha dato grande impulso all’attività amministrativa. Penso ad esempio all’istituzione del gruppo di protezione civile che in questi anni ha fatto passi avanti importanti fino ad stringere una con il personale del distaccamento ei vigili del fuoco”.

Dal primo cittadino , infine, un “in bocca al lupo. Noi l’aspettiamo – conclude – fa ancora parte della nostra squadra”.

Maristella Buonora era stata eletta nella lista Agropoli Oltre. Insieme a lei erano entrati in consiglio comunale Massimo La Porta (406 preferenze), e Roberto Mutalipassi (323). La nomina di quest’ultimo ad assessore ha permesso di “ripescare” la consigliera dimissionaria (312 voti).

Il primo dei non eletti è Bruno Bufano, attualmente nel cda della società partecipata Agropoli Cilento Servizi. Sarà lui ad entrare nell’assise al posto di Buonora.