Agropoli: si dimette il consigliere Maristella Buonora

Novità in seno al consiglio comunale di Agropoli. Si è dimessa Maristella Buonora, eletta nella lista Agropoli Oltre. Non sono stati ufficializzati i motivi della decisione, ma la scelta non sarebbe dovuta ad un dissenso verso l’amministrazione comunale. Al suo posto entrerà il primo dei non eletti, ovvero Bruno Bufano che aveva ottenuto 323 voti alle amministrative del 2017.

Nella lista Agropoli Oltre il più votato risultò l’attuale presidente del consiglio Massimo La Porta (407 preferenze), a seguire l’attuale assessore Roberto Mutalipassi (323), la Buonora e Bruno Bufano (169 voti, uno in più di Marco Gallo).

Nel prossimo consiglio comunale è prevista la surroga; Bufano è attualmente nel cda dell’Agropoli Cilento Servizi, incarico che è destinato a lasciare.

Questa è solo l’ultima défaillance in seno al consiglio comunale agropolese. Precedentemente si erano dimessi Emidio Cianciola e Monica Pizza per la maggioranza e Consolato Caccamo per la minoranza. Un cambio si era registrato anche in giunta con la revoca dell’incarico al vicesindaco Elvira Serra.