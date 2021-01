Vibonati, positivo funzionario comunale

VIBONATI. Nuovo contagio nel Comune del Golfo di Policastro. In questo caso a risultare positivo è stato un dirigente dell’ufficio urbanistica che però risultava assente dal municipio da una settimana (dal 13 gennaio scorso).

A scopo prefazionale si è comunque deciso di sanificare i locali e di sottoporre a tampone il personale, sindaco ed assessore.

Per fortuna tutti gli esami hanno dato esito negativo. Gli uffici comunali restano comunque chiuso. I servizi all’utenza saranno erogati esclusivamente per via telematica.

Complessivamente nelle ultime ore a Vibonati si segnalano 4 nuovi positivi e un guarito.

In questi giorni un altro caso di positività aveva interessato un Comune. A Corleto Monforte, infatti, è risultato positivo il sindaco Antonio Sicilia: necessario disporre uno screening su personale e altri amministratori.