Empoli-Salernitana: trasferta in terra toscana per i granata

Dopo il quarto scivolone in campionato, il secondo consecutivo, giunto il 4 gennaio con il Pordenone, dopo lo 0-2 dello stadio Arechi, torna in campo la Salernitana opposta all’Empoli. Per il match valevole per il diciottesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 31 punti dopo 17 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i toscani. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Alessio Dionisi, primi in graduatoria con tre lunghezze di vantaggio dagli avversari di giornata. Allo stadio Carlo Castellani, nel match di domani delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e biancazzurri sarà affidata al sig. Luca Pairetto appartenente alla sezione arbitrale di Nichelino.



I precedenti in terra Toscana tra Empoli e Salernitana

Sono 16 i precedenti ufficiali giocati in Toscana tra Empoli e Salernitana. Il bilancio parla di 11 vittorie per i padroni di casa, 2 pareggi e 3 successi esterni per i granata. Un match è stato disputato in Serie A ed uno in Coppa Italia, ben tredici in Serie B, e tre in C. La prima sfida risale alla stagione 1948/1949 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei padroni di casa che hanno realizzato 31 reti, mentre la Salernitana ne ha messe a segno 14.



I convocati di Fabrizio Castori

Empoli-Salernitana: i convocati granata per la sfida d’alta classifica di domani sera del Castellani.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Coulibaly, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.





Le probabili formazioni di Empoli-Salernitana



EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Moreo; Mancuso, Matos.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Dziczek, Anderson, Lopez; Djuric, Tutino.