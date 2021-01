Cilento e Vallo di Diano, arriva la befana: doni per i più piccoli

Domani è il giorno dell’Epifania, uno degli appuntamenti più attesi dai bambini che aspettano dalla Befana regali e golosità. Solitamente in questa giornata sono tante le iniziative in programma, ma vista l’emergenza covid quest’anno non sarà possibile programmare eventi e manifestazioni. Non mancano comunque appuntamenti con cui comuni e associazioni vogliono omaggiare i bambini, provando a donare loro un momento di gioia e spensieratezza.

Ad Albanella il Comune donerà una calza con dei doni e dei prodotti tipici cilentani oltre ad un appendino a forma di quadrifoglio, per i bambini dal territorio dai 3 ai 13 anni, come regalo beneaugurante di un proficuo studio, superando al più presto questo delicato momento condizionato dalla pandemia.

Anche a Monte San Giacomo l’amministrazione comunale ha fatto arrivare a casa dei bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Elementari una calza della befana e una borraccia in alluminio.

A Laurito in campo la Pro Loco con la consegna di doni avvenuta questo pomeriggio. Regali per i bambini anche a Cardile di Gioi grazie all’oratorio “San Giovanni Bosco”, a Buonabitacolo e a Castelnuovo Cilento.

Domani, dalle 10.30, sarà la protezione civile Anpas Vola Sassano a donare le calze ai più piccoli.

Rimandata al 2022, invece, l’iniziativa la Befana Arriva in Treno, organizzata ad Agropoli dall’associazione Camelot e dall’Associazione Sbandieratori.