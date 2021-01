Viste le forti restrizioni in vigore tanti eventi ed attività svolte nel periodo natalizio sono saltate. Svariate le manifestazioni e le ricorrenze che hanno visto purtroppo mutato il loro regolare svolgimento. La pandemia, però, non ha fermato, in molti comuni del nostro comprensorio, le iniziative rivolte ai più piccoli. In queste ore lodevole la campagna portata avanti nel comune di Castelnuovo Cilento.

Castelnuovo Cilento: partita la consegna delle calze per i più piccoli

Nella giornata odierna è iniziata a Castelnuovo Cilento la distribuzione della consegna delle calze della Befana per i bambini delle scuole materne e di quelle primarie. La stessa è nata, nei giorni scorsi, dalla volontà del primo cittadino Eros Lamaida, ed appoggiata subito dai suoi consiglieri. A supportare la distribuzione delle calze, che verrà completata nella mattinata di domani, presenti erano i ragazzi del servizio civile, coordinati dal consigliere Angelo Mascolo.

Il post dell’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento

“Oggi i ragazzi del nostro Servizio Civile, coordinati dal consigliere comunale Angelo Mascolo, hanno iniziato a distribuire le calze della Befana a tutti i bambini e a tutte le bambine della Scuola materna, primaria e primavera di Velina e di Pantana di Castelnuovo Cilento. Buona Befana, bambini e bambine carissimi .Castelnuovo Cilento c’è“.

Le parole del consigliere Angelo Mascolo

“Questo, purtroppo, è stato un anno diverso dagli altri. A differenza di dodici mesi fa non si è potuto organizzare nessun evento in merito alla consegna delle calze. Così in consiglio si è deciso di regalare, da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale, un segno simbolico per i bambini! È un messaggio di auguri e di speranza verso i piccoli bimbi che stanno anche loro attraversando un momento particolare e alquanto difficile. Il nostro impegno, e interesse, è quello di stare vicino alla comunità e di creare, attraverso un piccolo simbolo e regalo ,un momento di gioia e serenità ai più piccoli”.