A Castelnuovo Cilento arriva il carrello solidale

CASTELNUOVO CILENTO. Una iniziativa per fornire un aiuto concreto alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza covid. A Castelnuovo Cilento parte il “Carrello Solidale”. L’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dei supermercati presenti nel Comune di Castelnuovo Cilento ha dato vita ad una raccolta alimentare da destinare alle famiglie maggiormente in difficoltà.

“Purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 i numeri sono in aumento, ecco perché chiediamo la collaborazione di tutti coloro che, con un gesto di solidarietà, possono contribuire a sostenere chi ne ha più bisogno.

Uniti si vince sempre”, fanno sapere da palazzo di città.

Come funziona il carrello solidale?

Partecipare è semplice. Basta lasciare in un carrello dedicato all’ iniziativa presente nei supermercati aderenti, alimenti, possibilmente a lunga conservazione, che l’Ente provvederà a destinare a famiglie del Comune che ne hanno necessità.