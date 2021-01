Casa Surace: le ultime interviste di Nonna Rosetta prima della Supercoppa di calcio femminile

Domani scattano le semifinali di Supercoppa Femminile che vedranno impegnate, a Chiavari, Milan, Roma, Fiorentina e Juventus. La FIGC Femminile ha deciso di presentare l’evento, prima dell’inizio delle Final Four della Supercoppa TIMVISION in maniera singolare. La competizione che metterà in palio il primo trofeo del 2021 vede come copertina, quindi, il sorriso e l’allegria. Dopo i primi due “episodi” chiude il cerchio Nonna Rosetta di Casa Surace, che ha intervistato altre due calciatrici della massima serie di calcio femminile. Nei giorni scorsi, infatti, la simpatica nonna che da anni vive a Sala Consilina aveva “interrogato” tra calcio e fornelli Aurora Galli, calciatrice della Juventus, e Valentina Bergamaschi, atleta del Milan.

Casa Surace: Nonna Rosetta intervista Daniela Sabatino

Dopo i video pubblicati il 29 ed il 30 dicembre, con Galli e Bergamaschi, il 2021 si apre con la chiacchierata tra Nonna Rosetta e Daniela Sabatino. La punta di origini abruzzese, classe ’85, di Fiorentina e Nazionale ha provato a difendersi nel migliore dei modi dagli “attacchi irriverenti” della mitica nonna.

Manuela Giugliano a confronto con l’allegria di Nonna Rosetta

A poche ore dal botta e risposta con Daniela Sabatino è stato il turno di Manuela Giugliano. Il siparietto, come i precedenti tre, è stato l’ultimo pubblicato dalla pagina ufficiale della FIGC femminile, prima delle semifinale di domani.. La centrocampista veneta classe ’97, di Roma e Nazionale, ha dichiarato le sue origini campane aprendo cosi ad un gustoso dialogo con Nonna Rosetta di Casa Surace.