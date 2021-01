Casa Surace: Nonna Rosetta alla “conquista” della Supercoppa di calcio femminile

Negli ultimi giorni del 2020 la simpatia di Casa Surace ha stregato anche la massima serie di calcio femminile. Nonna Rosetta, infatti, è stata protagonista di singolari interviste, caldeggiate dalla FIGC Femminile con calciatrici che calcano i campi della Serie A rosa. La simpatica donna, che da anni vive a Sala Consilina, ha messo “sotto torchio” a modo suo quattro tra le atlete più gettonate del momento. Nei prossimi giorni, infatti, le calciatrici di Juventus, Fiorentina, Milan e Roma si ritroveranno a Chiavari per dare il via alla Final Four della Supercoppa TIMVISION, la competizione che metterà in palio il primo trofeo del 2021. Due le interviste pubblicate nei giorni scorsi, con altrettante programmate nelle prossime ore dalla Divisione Calcio Femminile.

Casa Surace: Nonna Rosetta intervista Aurora Galli

Il primo video, pubblicato il 29 dicembre dalla FIGC Femminile, riguarda il botta e risposta tra Nonna Rosetta e Aurora Galli. L’atleta classe ’96 della Juventus e della Nazionale ha provato a difendersi dagli “attacchi” della mitica nonna. Tra domande più serie e quelle più allegre la simpatica salese ha fatto conoscere un lato diverso della brava centrocampista milanese.

Valentina Bergamaschi a confronto con l’allegria di Nonna Rosetta

A poche ore dalla chiacchierata con Aurora Galli è stato il turno di Valentina Bergamaschi. La punta classe ’97 varesina, di Milan e Nazionale, ha dichiarato le sue origini beneventane aprendo cosi ad un gustoso siparietto. Nei prossimi giorni, infine, sono attese dalla comicità di Nonna Rosetta di Casa Surace le calciatrici di Fiorentina e Roma.