Us Agropoli: Gianmarco Landolfi ringrazia pubblicamente Domenico Cerruti

E’ tornato nella sua Agropoli in questa estate, quella che apre le porte all’annata dello storico centenario delfino. Gianmarco Landolfi, difensore classe 1989, si era già tinto di biancazzurro, per diverse stagioni, nella sua carriera conoscendo cosi da vicino Domenico Cerruti, imprenditore di riferimento della società cilentana. Nelle scorse ore il duttile calciatore, ex di Ebolitana, Battipagliese e Polisportiva Santa Maria tra le altre, ha voluto elogiare pubblicamente lo stesso Cerruti, artefice di campionati importanti alla guida del club che gioca le sue gare interne allo stadio “Raffaele Guariglia”.

Gianmarco Landolfi: l’elogio pubblico a Domenico Cerruti

“Ogni foto è un ricordo ma alcune hanno un significato particolare. Oggi sfogliando l’album dei ricordi ho trovato questa immagine alla quale sono particolarmente legato. Davanti a me non c’è solo un imprenditore ma una persone senza eguali. Come Domenico Cerruti, un signore dentro e fuori l’ambito calcistico. Grazie a lui la nostra Agropoli ha vissuto concretamente il sogno Serie D. Per me è stato un orgoglio farne parte. Vorrei solo che tutte le persone capissero l’importanza della sua figura nella nostra società e che lo acclamassero come si acclamano solo le grandi persone. Sono orgoglioso, oggi, domani e sempre di essere il capitano di questa squadra guidata anche da Domenico Cerruti. Amici agropolesi, guardate indietro e ricordate con affetto gli anni gloriosi della Serie D”.