Laurito: un progetto per il sistema fognario

LAURITO. Un progetto per realizzazione, adeguamento e completamento del sistema fognario e depurativo del territorio comunale. L’Ente guidato dal sindaco Vincenzo Speranza, ha approvato lo studio di fattibilità. Si tratta di un’opera attesa da tempo.

Già nel 2013, infatti, il Comune di Laurito avviò l’iter per poter realizzar le opere; il progetto redatto due anni dopo per un importo di 4,7 milioni di euro, è stato trasmesso alla Regione che nel luglio scorso lo ha inserito nell’elenco degli interventi finanziabili.

In attesa che gli uffici istruiscano le richieste di finanziamento l’Ente ha provveduto ad aggiornare la documentazione preliminare in particolare nella sua parte economica: costo delle opere è di 4,9 milioni di euro: 3,4 per i soli lavori e la parte restante sono le somme a disposizione.