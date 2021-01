Monteforte Cilento dice sì all’accoglienza

MONTEFORTE CILENTO. Il Comune punta sull’accoglienza. Il piccolo centro cilentano accoglierà 10 migranti. L’Ente, già in passato coinvolto in progetti di accoglienza, ha deciso di partecipare al progetto Siproimi, ovvero un sistema di protezione destinato ai migranti costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza. Questi verranno realizzati con le risorse disponibili grazie al fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo.

Monteforte Cilento ha scelto di aderire all’iniziativa, come altri sul territorio. Ovviamente il comune cilentano non si limiterà a garantire vitto e alloggio agli stranieri ma adotterà anche politiche di inclusione mettendo a disposizione servizi di informazione e accompagnamento.

Ciascun richiedente asilo, inoltre, sarà avviato ad un percorso personale sulla base della sua storia e delle sue attitudini.