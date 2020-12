Più sicurezza a Vallo. Fondi per le telecamere di videosorveglianza

VALLO DELLA LUCANIA. Più sicurezza in città. Un obiettivo da raggiungere per l’amministrazione comunale che nelle scorse settimane, a seguito del verificarsi di una serie di episodi di violenza, ha deciso di intensificare i controlli per frenare l’escalation di microcriminalità. Ma non solo. L’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Aloia, infatti, ha intenzione anche di procedere alla manutenzione dell’impianto di telecamere già esistente.

Un modo per assicurare maggior sorveglianza sul territorio, reprimere i reati e individuare trasgressori. Vallo della Lucania dispone di due impianti differenti tra di loro, poiché installati in momenti diversi e quindi funzionanti in maniera differente.

Al momento ci sono dei problemi nella gestione delle telecamere che impediscono di visualizzare le immagini qualora necessario. Di qui, a seguito delle necessarie verifiche, si è deciso di investire circa 10mila euro per poter ripristinare i sistemi di videosorveglianza. Questi sono installati sia in centro cittadino che in altri punti nevralgici della città.