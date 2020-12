Monza-Salernitana: big match domani in Serie B tra lombardi e campani

Dopo il successo di domenica scorsa con il Venezia, arrivato con il due ad uno del Penzo, torna in campo la Salernitana opposta al Monza. Per il match valevole per il sedicesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, primi con 31 punti dopo 15 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i lombardi. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Cristian Brocchi, quarti in graduatoria con cinque lunghezze di ritardo dagli avversari di giornata. Allo stadio Brianteo, nel match di domani delle ore 16:00, la direzione di gara tra granata e biancorossi sarà affidata al sig. Luca Sacchi appartenente alla sezione arbitrale di Macerata.

Gli ultimi precedenti in terra lombarda tra Monza e Salernitana

Sono sei gli intrecci in casa del Monza giocati, dal 1998 ad oggi, tra lombardi e campani. Tre i match disputati in Serie B, due il Lega Pro ed uno in Coppa Italia, con un bilancio totale di otto reti brianzole e sette salernitane. Due le vittorie dei padroni di casa, con tre pari ed una affermazione ad appannaggio degli ospiti.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani andiamo ad affrontare una squadra importante che ha grandi ambizioni. Il Monza è una squadra attrezzata per fare bene in questo campionato. Dovremo giocare con il rispetto che merita un avversario del genere e con la consapevolezza dei nostri mezzi. Sarà una partita importante, servirà una prestazione da squadra. Recuperiamo Dziczek che torna arruolabile, mentre Karo ha avuto un piccolo problema e non sarà a disposizione. Dobbiamo mettere in campo la concentrazione e lo spirito giusto per cercare di continuare a fare bene”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

I convocati di Brocchi, presenti Boateng e Balotelli

Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore, Balotelli, Mota Carvalho, Marin, Pirola.

Le probabili formazioni di Monza-Salernitana

MONZA: Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; K. Boateng, Gytkjaer, Dany Mota.

SALERNITANA: Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, A. Anderson, W. López; Tutino, Djuric.