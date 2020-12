Venezia-Salernitana: delicato match domani tra veneti e campani

Dopo il successo di lunedì scorso con la Virtus Entella, arrivato con il due ad uno dell’ Arechi, torna in campo la Salernitana opposta al Venezia. Per il match valevole per il quindicesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, primi con 28 punti dopo 14 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i veneti. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Paolo Zanetti, settimi in graduatoria con cinque lunghezze di ritardo dagli avversari di giornata. Allo stadio Perluigi Penzo, nel match di domani delle ore 15:00, la direzione di gara tra granata e arancioneroverdi sarà affidata al sig. Luca Pairetto appartenente alla sezione arbitrale di Nichelino.

Gli ultimi precedenti in terra veneta tra Venezia e Salernitana

Sono tredici gli intrecci in casa del Venezia giocati, dal 94 ad oggi, tra veneti e campani. Ben dodici match si sono disputati in Serie B, mentre uno in massima serie, nella stagione 98-99. Sette le vittorie dei padroni di casa, con tre pari ed altrettante affermazioni ad appannaggio della Salernitana. Dieci, infine, le reti dei locali e nove quelle a favore degli ospiti.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani ci aspetta una gara difficile come tutte quelle di questo campionato. Il Venezia è una squadra in gran forma, che pratica un buon calcio. Sarà un avversario molto difficile da affrontare, dovremo fare la nostra partita dimostrando ancora una volta di essere squadra. Servirà la massima concentrazione ed attenzione per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene, abbiamo delle piccole defezioni che fanno parte del percorso di una stagione. Siamo pronti ad affrontare questo nuovo ciclo di gare ravvicinate per fare il meglio possibile”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le probabili formazioni di Venezia-Salernitana

VENEZIA: Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Vacca, Capello; Aramu; Bocalon, Johnsen.

SALERNITANA: Belec; Casasola, Aya, Gyomber, López; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, A. Anderson; Tutino, Djuric.