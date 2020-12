Ecco “Microclimi”, la nuova raccolta di poesie della cilentana Angela Nese

“Microclimi” è l’ultima raccolta poetica di Angela Nese, giovane cilentana originaria di Castellabate, laureata in Scienze filosofiche presso l’Università di Salerno. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice di Agropoli L’ArgoLibro, presieduta da Francesco Sicilia e Milena Esposito, e inserito nella collana “Agorà” diretta da Nicola Vacca, autore e critico letterario.

“Microclimi” è una raccolta di 55 poesie scritte nel corso di almeno sette anni e non cronologicamente ordinate. Le poesie sono 55 passi metaforici nel mondo reale, nel corpo e nella mente umana, fino alla consapevolezza dell’indistinzione tra soggetto e oggetto, tra umanità e natura.

La raccolta può essere definita il racconto in versi e per episodi della dissoluzione dell’io, nel quale l’Amore diventa il tentativo costante di oltrepassamento dei confini dell’individuo, tentativo talvolta riuscito talvolta rimasto potenziale.

Emozioni, percezioni e sentimenti diventano le piogge, le tempeste, i soli e le nevi che si insediano nel corpo, dando vita a delle regioni climatiche che coesistono, si scontrano, si combinano e che determinano così l’irriducibile complessità che caratterizza l’essere umano.

“Microclimi” è anche la continua ricerca del dettaglio che meraviglia o spaventa e che, così facendo, sospende per un attimo la visione disincantata del reale, indicando la strada dello spirito nel cuore vivo della materia.

Di seguito il link all’opera per l’acquisto:

http://largolibro.blogspot.com/2020/12/angela-nese-microclimi.html?m=1

Altre pubblicazioni:

“Le tele di Valerie”, Montedit, Melegnano, 2016.

“Del tempo e dell’esistenza”, L’ArgoLibro Editore, Agropoli, 2018.