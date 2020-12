Covid, De Luca vaccinato: caso in Parlamento

“Il presidente della Regione Campania De Luca ancora non ha chiarito se la vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposto ieri era prevista, o semplicemente ha saltato a piè pari la fila sottraendo così una fiala destinata a qualcuno che invece aveva la priorità. Siamo dinanzi a un abuso di potere? Per questa ragione presenterò un’interrogazione parlamentare affinchè sia fatta definitivamente chiarezza”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.

La questione continua a fare discutere. Notevoli le polemiche sollevate anche dallo stesso Partito Democratico che aveva evidenziato come il presidente della Regione non avesse rispettato i protocolli che prevedevano per il V-day la vaccinazione soltanto di personale sanitario e delle rsa.