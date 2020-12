Salernitana: le parole post Venezia di Castori e Anderson

A margine dell’importante successo odierno, arrivato sul campo del Venezia, arrivano i commenti in casa Salernitana. A parlare il tecnico Fabrizio Castori ed il match winner André Anderson. Queste le parole dei due tesserati dei granata.

Salernitana: le parole post gara di Castori



“Abbiamo fatto una grande partita, perché vincere a Venezia non era assolutamente facile. Abbiamo concesso pochissimo ai nostri avversari, capitalizzando le occasioni avute realizzando due grandi gol. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla prima e abbiamo patito un po’ nei minuti finali. Questo però non scalfisce minimamente la prestazione della squadra, che è stata pregevole. Abbiamo dimostrato di essere in grande condizione, sia fisica che mentale. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada. Sono soddisfatto soprattutto del fatto che siamo venuti qui da squadra vera e, una volta in vantaggio, il risultato non è mai stato in discussione. Il cinismo è sicuramente una qualità di questa squadra, ma finora abbiamo dimostrato di avere valori molto importanti anche dal punto vista tecnico e tattico”.

La soddisfazione di Anderson match winner



"Sono molto contento perché penso che la squadra abbia fatto una grande partita. Personalmente devo migliorare ancora tanto e so che posso farlo solo allenandomi al massimo giorno per giorno. Il mister dà tanta fiducia, sia a me che ai miei compagni, e questo è molto importante. Siamo un bel gruppo e lo stiamo dimostrando. L'anno scorso sapevo di non poter trovare molto spazio alla Lazio, ma ho deciso di rimanere lì appositamente per apprendere il più possibile da giocatori molto forti. Quest'anno voglio far bene con la Salernitana, giocando il più possibile nei ruoli che il mister riterrà di volta in volta più congeniali alle mie caratteristiche.

Il tabellino

Venezia – Salernitana 1 – 2

Reti: 34’ pt, 38’ pt Anderson (S), 45’ st aut. Aya (V).

Venezia: Lezzerini, Taugourdeau (7’ st Di Mariano), Mazzocchi, Aramu (7’ st Johnsen), Forte, Felicioli (32’ st Crnigoj), Fiordilino (45’ st Capello), Bjarkason, Bocalon (7’ st Karlsson), Svoboda, Ceccaroni. All. Alberto Bertolini.

A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinari, Vacca, Modolo, Rossi, St Clair.

Salernitana: Belec, Lopez (23’ st Veseli), Mantovani, Tutino (39’ st Schiavone), Djuric (43’ st Giannetti), Aya, Di Tacchio, Casasola, Anderson (23’ st Kupisz), Gyomber, Capezzi (43’ st Cicerelli). All. Fabrizio Castori

A disposizione: Adamonis, Gondo, Karo, Iannoni, Barone, Bogdan, Antonucci.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (Andrea Tardino – Fabrizio Lombardo).

Ammoniti: Bjarkason (V), Di Tacchio, Lopez (S). Recupero: 4’ st.