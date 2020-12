Rutino: Comune programma nuove opere sul territorio

RUTINO. Il Comune programma nuove opere pubbliche sul territorio. Dopo aver dato il via libera alla progettazione per l’abbattimento e ricostruzione del municipio (leggi qui) l’Ente sta portando avanti l’iter per la scuola primaria, la caserma dei carabinieri e via Risorgimento. Per quanto riguarda l’istituto scolastico che ospita scuole elementari e medie, il progetto era già stato approvato nei mesi scorsi ma l’Ente ha dovuto procedere a rimodulare il quadro economico.

Costo delle opere circa 1,6 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione di un nuovo plesso che ospiterà anche la scuola dell’infanzia. L’Ente punta ad ottenere risorse regionali per avviare gli interventi.

Ammonta invece a 200mila euro (anche in questo caso è stato necessario un aggiornamento) il costo per l’intervento in via Risorgimento. L’amministrazione intende adeguare l’arteria nel tratto terminale che si immette sulla ex SS18 che presenta difficoltà di percorrenza dovute alla ristrettezza della curvatura in due punti che impone difficoltose manovre ai conducenti.

Infine il Comune è pronto ad intervenire anche sulla caserma dei carabinieri per la quale era stato già approvato un progetto per circa 750mila euro. L’urgenza dei lavori è dovuta alle situazioni critiche in cui versa una parte dell’immobile, in particolare l’alloggio del comandante. Per questo il Comune ha deciso di intervenire con un primo stralcio nell’ambito dei lavori di adeguamento antisismico della caserma dei carabinieri per circa 40mila euro.