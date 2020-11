Rutino: prosegue l’iter per il nuovo municipio

RUTINO. Costerà 1,5 milioni di euro l’intervento di ristrutturazione del municipio di Rutino che verrà abbattuto e ricostruito per diventare non solo la casa comunale ma anche un centro di aggregazione per giovani e anziani. Le risorse arriveranno in gran parte dal Governo che che nel 2016 ha finanziato 46 opere di riqualificazione di aree urbane degradate; l’anno successivo si è deciso di scorrere la graduatoria dal 47° progetto in poi, in presenza di disponibilità finanziarie. La stessa è valida fino al 31 dicembre 2022.

Per questo è stata richiesta la documentazione relativa al progetto candidato dal Comune di Rutino che prevede una spesa di 1,5 milioni di cui 70mila derivanti da fondi comunali, 1,1 milioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 300mila euro come incentivo del conto termico.

Il nuovo edificio sarà caratterizzato da efficienza e sicurezza sarà infatti antisismico e realizzato con la massima efficacia energetica.

La struttura, inoltre, sarà leggermente più piccola; ciò consentirà di avere un marciapiede a bordo strada più ampio rispetto all’attuale e un aumento della superficie della piazza; una parte di quella esistente, inoltre, sarà coperta.