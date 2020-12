Dopo il pari di venerdì scorso con il Frosinone, arrivato con lo zero a zero dello “Stirpe”, torna in campo la Salernitana opposta alla Virtus Entella. Per il match valevole per il quattordicesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, secondi con 25 punti dopo 13 giornate, saranno impegnati in casa, nell’anticipo dello stadio Arechi delle ore 21:00, contro i liguri. Gli ospiti, guidati in panchina dal tecnico Vincenzo Vivarini, sono ultimi in graduatoria con una sole cinque lunghezze conquistate.

Gli ultimi precedenti in terra campana tra Salernitana e Entella

Sono solo quattro gli scontri diretti giocati in terra campana tra Salernitana e Virtus Entella negli ultimi cinque anni, con sei reti dei locali e quattro per gli ospiti. Due i successi campani, entrambe in Serie B, e altrettanti i pareggi, giunti tutti in cadetteria, mentre non si registrano ancora vittorie ospiti.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“La partita di domani sarà molto più difficile di quanto si possa pensare, contro una squadra che ha una situazione di classifica che non rispecchia il suo valore. Dovremo avere il massimo rispetto per il nostro avversario e giocare con la massima attenzione. Sono sicuro che non commetteremo l’errore di sottovalutare una partita molto pericolosa come quella che ci attende. Dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere una vittoria che sarebbe molto importante. Le tante partite ravvicinate ci permettono di sfruttare tutta la rosa e chiunque sia stato chiamato in causa sta dando il suo apporto”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le probabili formazioni di Salernitana-Virtus Entella

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Djuric, Tutino. All. Castori

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Costa; Crimi, Paolucci. Settembrini; Schenetti; Petrovic, Brunori. All. Vivarini