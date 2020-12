Frosinone-Salernitana: anticipo in terra ciociara per i granata

Dopo il pari di martedi scorso con il Lecce, arrivato con l’uno ad uno dell’Arechi, torna in campo la Salernitana opposta al Frosinone Per il match valevole per il tredicesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, secondi con 24 punti dopo 12 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i ciociari. I padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Alessandro Nesta, sono terzi in graduatoria con una sola lunghezze di ritardo dagli avversari di giornata. Allo stadio Benito Stirpe nel match di domani delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e giallorossi sarà affidata al sig. Eugenio Abbattista appartiene alla sezione arbitrale di Molfetta.

Gli ultimi precedenti in terra laziale tra Frosinone e Salernitana

Sono otto gli scontri diretti giocati in terra laziale tra Frosinone e Salernitana negli ultimi 12 anni, con sette reti dei locali e altrettante per gli ospiti. Due i successi campani, entrambe in Serie, tre quelle dei padroni di casa, due in cadetteria ed una in C, e tre i pareggi, uno in Coppa Italia, uno in Serie B ed uno in terza serie.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani ci attende una partita difficile contro una squadra di grande valore che ha grandi ambizioni. Siamo nel mezzo di un ciclo di gare ravvicinate ed è molto importante la capacità di recupero delle energie. Dovremo fare la nostra partita, mettendo in campo la nostra identità. Dobbiamo fare una prestazione da squadra, interpretando la gara al meglio per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene fisicamente e in questo periodo del campionato è fondamentale l’apporto di tutti”

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

Frosinone (3-4-2-1): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Zampano, Maiello, Gori, Beghetto; Rohden, Tribuzzi; Parsyszek. All. Nesta.

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli, Lopez; Djuric, Tutino. All. Castori.