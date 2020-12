Il ristorante del “Cuoco dell’anno 2021” è a Casal Velino Marina

Alessandro Feo, dell’omonimo ristorante di Casa Velino, è il cuoco dell’anno 2021. Sono passate poche ore da quando sono stati annunciati i premi speciali della guida gastronomica “Mangia&Bevi” de Il Mattino curata dal giornalista​ Luciano Pignataro​ e​ Santa Di Salvo. Un vero e proprio vademecum della ristorazione campana che traccia le vie della buona cucina. Tante le segnalazioni in guida e tanti bei posti da assaggiare.

Fra i premi speciali troviamo lo chef​ Alessandro Feo​ ​ come “Cuoco dell’anno 2021”. Feo non è certamente nuovo del mestiere ma la sua “avventura” come chef patron è iniziata da poco più di un anno.

Per il giovane chef si prospetta un percorso roseo in quanto, nel giro di poco, sta facendo parlare molto di se’.​