Prignano: con fondi risparmiati interventi su strade e immobili

PRIGNANO CILENTO. Due progetti con fondi risparmiati. L’amministrazione comunale di Prignano Cilento, guidata dal sindaco Giovanni Cantalupo, ha scelto di intervenire per opere di manutenzione degli immobili e sulle strade. Per quanto riguarda quest’ultimo ambito, con i fondi derivanti da economie di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, l’Ente vuole intervenire sulla strada comunale Santa Barbara.

L’intervento è pronto a destinare 55mila euro euro, risparmi di 9 prestiti. Ulteriori 51mila euro, anche in questo caso derivanti dall’accorpamento dei mutui residui, l’amministrazione comunale eseguirà l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in bella vista degli immobili comunali siti in Corso Umberto I, la via principale del paese: in particolare le opere interesseranno municipio e scuola.

Prignano Cilento, così, prova a sfruttare le risorse risparmiate nel corso degli anni.