Sembra tornare alla normalità il campionato di Serie D, che domenica prossima torna in campo a ranghi completi. Dopo l’ultimo turno disputato, lo scorso primo novembre, le squadre di quarta serie si accingono infatti a completare questo tribolato 2020 sui campi da gioco. Nel girone I di Serie D si riparte dal settimo turno con Gelbison e Polisportiva Santa Maria nuovamente protagoniste.

I recuperi delle ultime settimane

Cinque le gare recuperate, nel girone I di Serie D, in questo mese abbondante di stop forzato. Il 4 novembre successi per San Luca e Licata vittoriosi rispettivamente di misura, per 1-0, su Castrovillari e Paternò. Domenica scorsa, invece, stesso risultato per il Roccella, che si è imposto sul Troina, mentre la Gelbison non è andata oltre 1-1 con il Città di Sant’Agata. L’ultimo recupero, con Troina e Castrovillari con una gara in meno rispetto alle altre, è quello di ieri tra Acr Messina e Gelbison. Il 2-2 finale divide equamente la posta in palio tra siciliani e cilentani.

La classifica del girone I di Serie D

Al comando del gruppo, dopo sei turni, resta un quartetto appaiato a 13 punti. San Luca, Messina, Acireale e Cittanovese comandano, infatti, la graduatoria generale. Segue ad una lunghezza di ritardo il Licata, con Polisportiva Santa Maria e Biancavilla ad 11. L’Acr Messina, dopo il pari di ieri, sale a 9, con il Castrovillari ad 8, ma con una gara in meno, ed il terzetto formato da Dattilo Noir, Paternò e Sant’Agata a 7. La Gelbison, senza vittorie dalla prima giornata, segue a 6, il Rotonda a 5 ed il Troina a 4, ma con un match ancora da recuperare. Chiudono la classifica Marina di Ragusa e Roccella a 3 ed il Rende a quota 2 punti.

Il prossimo turno

Domenica 13 si riparte dal settimo turno di campionato. Big match di giornata tra Acireale e Licata, due tra le squadre in vetta al girone I di Serie D . Più agevoli, sulla carta, le sfide di Cittanovese, sul campo del Rotonda, e Messina, in casa con il Marina di Ragusa. Match d’alta classifica anche per le cilentane con la Gelbison che attende il Biancavilla, e la Polisportiva Santa Maria a far visita al San Luca. A metà graduatoria si trovano opposte, invece, Castrovillari e Sant’Agata . Chiudono gli incroci Dattilo Noir- Troina, Paterno-Rende e Rocella-Acr Messina.