Salernitana-Cittadella: domani i granata difendono il primato in Serie B

Dopo il successo di domenica sera il Cosenza, arrivato con l’uno a zero esterno, torna in campo la Salernitana opposta al Cittadella. Per il match valevole per il decimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, primi con 20 punti dopo 9 giornate, saranno impegnati in casa contro i veneti. Gli ospiti, guidati in panchina dal tecnico Roberto Venturato, sono settimi in graduatoria con 14 punti raccolti in otto uscite. Allo stadio Arechi, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e rossoblù sarà affidata al sig. Alessandro Prontera della sezione arbitrale di Bologna.

Gli ultimi precedenti in terra campana tra Salernitana e Cittadella

Sono 9 i match disputati, negli ultimo 20 anni, allo stadio “Arechi” tra Salernitana e Cittadella. Otto sono stati giocati in Serie B, mentre uno risale al campionato di C 2005/2006. Cinque le vittorie granata, con un pari e tre successi veneti, con dodici reti per gli ospiti e diciotto per i padroni di casa.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani ci attende l’ennesima partita difficile di questo campionato contro una squadra molto forte che ogni anno si ripropone ad altissimi livelli. Il Cittadella esprime un bel calcio e ha una struttura consolidata nel corso degli anni, ci vorrà la migliore Salernitana per ottenere un risultato positivo. Servirà grande attenzione e spirito di sacrificio per tutto l’arco della partita. Veniamo da un’ottima prestazione e dobbiamo confermare quanto di buono fatto. La squadra deve avere una sua identità a prescindere dal modulo di gioco utilizzato. Durante il ritiro abbiamo lavorato su diversi assetti tattici, la duttilità tattica deve essere una risorsa per la squadra. Dobbiamo essere concentrati ed esprimere al meglio i nostri principi di gioco”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Mantovani.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Giannetti, Tutino.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cittadella

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyombér, Mantovani; Kupisz, Dziczek, Di Tacchio, Anderson, Casasola; Tutino, Djuric. Allenatore: Fabrizio Castori.

CITTADELLA: Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Proia, Pavan Gargiulo; D’Urso; Ogunseye, Tsadjout. Allenatore: Roberto Venturato.