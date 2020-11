Agropoli, consiglio comunale d’urgenza e polemiche

AGROPOLI. Consiglio comunale e polemiche. Non è piaciuta alla minoranza consiliare la scelta del presidente del consiglio Massimo La Porta e dell’amministrazione comunale, di convocare in seduta straordinaria e d’urgenza la pubblica assise per oggi, 30 novembre alle ore 15.30. Soltanto un punto all’ordine del giorno: l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche. C’è la necessità di inserire nel piano già approvato dall’esecutivo alcuni interventi.

Nello specifico l’amministrazione Coppola, nelle ultime settimane, ha annunciato la volontà di programmare la realizzazione non solo di una sede per la Polizia di Stato, ma anche di una caserma dei Carabinieri.

Se da un lato c’è la necessità di avviare l’iter progettuale in tempi brevi per provare ad accedere ad eventuali finanziamenti, dall’altro c’è una minoranza che contesta l’urgenza della convocazione e lo scarso preavviso, (solo 48 ore prima della seduta).

Il consigliere Agostino Abate probabilmente non parteciperà alla seduta, l’esponente della Lega Gisella Botticchio, invece, preannuncia già battaglia.