Agropoli: al via l’iter per la nuova caserma dei carabinieri

AGROPOLI. Non solo la sede del commissariato di polizia. Il Comune di Agropoli ha avviato l’iter anche per la realizzazione di una nuova caserma per i carabinieri. Quella sita in via Angrisani, infatti, non è sufficiente per la locale compagnia. Inoltre “è dislocata in un’area privata e in una struttura ormai obsoleta che, sia dal punto di vista logistico che da quello della funzionalità degli spazi interni, non appare più adeguata”, evidenziano da palazzo di città.

Già l’amministrazione guidata da Franco Alfieri aveva immaginato di creare una nuova caserma, ora l’esecutivo Coppola è pronto ad avviare l’iter progettuale.

Ecco perché è stato dato mandato al responsabile dell’Area Lavori Pubblici di predisporre la progettazione, dopo un confronto con le autorità militari in modo tale da consentire di realizzare l’elaborato rispondendo alle esigenze tecnico-logistiche degli uomini dell’arma.

Ancora da individuare l’area in cui dovrebbe sorgere la caserma, si ipotizza in prossimità dell’uscita Agropoli Sud.

Nei giorni scorsi il Comune ha dato il via libera allo studio di fattibilità per la sede della Polizia di Stato (leggi qui) che sorgerà nelle adiacenze di quella della Guardia di Finanza, pure costruita dall’Ente per evitare che le fiamme gialle potessero trasferirsi altrove.