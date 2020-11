Cosenza-Salernitana: domani i granata per il primato solitario in Serie B

Dopo il successo di lunedì scorso contro la Cremonese, arrivato con il due a uno casalingo, torna in campo la Salernitana opposta al Cosenza. Per il match valevole per il nono turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, con 17 punti dopo 8 giornate, saranno impegnati sul campo dei calabresi. I cosentini, guidati in panchina dal tecnico Occhiuzzi, sono a metà graduatoria con 8 punti raccolti in altrettante uscite. In caso di successo i campani, a meno uno dalla coppia Empoli-Lecce, prenderebbe il comando solidario della cadetteria. Allo stadio San Vito, nel posticipo domenicale delle 20:45, la direzione di gara tra granata e rossoblù sarà affidata al sig. Federico Dionisi della sezione arbitrale di L’Aquila.

Gli ultimi precedenti in terra calabrese tra Cosenza e Salernitana

Dal 1995 ad oggi 11 i precedenti tra le due squadre in casa del Cosenza. Tre le affermazioni dei padroni di casa, due giunte in Serie B ed una in Coppa Italia. Due i successi della Salernitana, arrivati tutti in cadetteria, e ben sei i pari, uno maturato in Serie C ed uno in B.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani andremo in campo per fare risultato. Il Cosenza è una squadra molto pericolosa che gioca in profondità e merita rispetto. Sarà una partita difficilissima, dovremo essere bravi a leggere bene i momenti della gara. Non sono preoccupato per le assenze, abbiamo delle valide alternative che dimostreranno di meritare la chance che avranno. Sono queste le situazioni in cui una squadra di calcio deve saper sfruttare tutte le sue soluzioni. Ho massima fiducia nei ragazzi e sono sicuro che metteranno in campo lo spirito e l’entusiasmo giusto. La squadra sta bene mentalmente, abbiamo il morale alto. Non esistono partite facili, ogni gara presenta le sue insidie. La classifica ci piace ma è prematuro parlarne, è importante fare sempre punti. La squadra deve essere viva, quello che conta è lo spirito di squadra“.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Mantovani.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Giannetti, Tutino.

Le probabili formazioni di Cosenza-Salernitana

COSENZA: Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciadone, Vera; Bahlouli; Baez, Carretta.

.SALERNITANA: Belec; Casasola, Mantovani, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino.