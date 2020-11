La Michelin conferma al Cilento le sue stelle ed i Bib Gourmand

È stata presentata oggi la “Rossa” tanto amata dagli amanti del buon cibo

La Michelin, nonostante il periodo e le tante incertezze, presenta la sua guida per l’Italia anche quest’anno. Tante sono state le novità e le New entry: 26 nuove stelle e 3 bistellati. I 3 stelle restano sempre 11.Il Cilento, purtroppo, non ha nuove stelle. Si sperava tanto per il Tre Olivi di Paestum ma, evidentemente, dovremmo aspettare ancora un anno – visto il grandissimo impegno e dedizione con cui sta lavorando.Si riconfermano i ristoranti con una stella Michelin per:

Ristorante “Le Trabe” di Paestum

Ristorante “Arbustico” di Capaccio

Anche sul fronte “Bib Gourmand” restano confermati

Ristorante “Angiolina” di Pisciotta

Ristorante “Da Carmelo” di Palinuro

Ristorante “La Chioccia d’Oro” di Novi Velia

La sostenibilità ambientale è un argomento di grande interesse collettivo e per questo, da quest’anno, sono state selezionate le “stelle verdi” presentate da Gwendal Poullenec, Direttore Internazionale Guide Michelin. Le green in questione sono 13.